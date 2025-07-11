Збірна України вийшла в плей-оф престижного турніру
Українці здолали Латвію у вирішальному матчі групового етапу European Esports Championship 2025
31 хвилину тому
Збірна України з CS2 на груповому етапі European Esports Championship 2025 перегравла Латвію з рахунком 2:1 і здобувши лідерство в групі А.
Після перемог над Словаччиною (2:0) та Латвією збірна України, яку представляє клуб TNL, забезпечила собі вихід у плей-оф турніру.
В матчі проти Латвії на карті Dust 2 українці вели 9:3, але несподівано поступилися 11:13 після камбеку латвійців.
На Nuke синьо-жовті розгромили суперників із рахунком 13:3. Вирішальний Mirage завершився перемогою України 13:8 завдяки сильній грі за захист.
Зазначимо, що турнір з призовим фондом 25 тисяч євро проходить у Косово з 9 по 13 липня.