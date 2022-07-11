Збірна України програла у фіналі чемпіонату Європи

Українці виграли на одній карті і поступилися на двох

У румунському Ораді збірна України з кіберспорту в фіналі чемпіонату Європи з CS:GO програла команді Північної Македонії.

Українці поступилися з рахунком за картками – 1:2 ( 16-5 на Dust 2, 5-16 на Mirage, 13-16 на Vertigo ).

Відзначимо, що Україна на чемпіонаті Європи представляє колишній склад розпущеної в 2021-му році команди Akuma: Сергій «Sergiz» Атаманчук, Сергій «DemQQ» Демченко, Дмитро «SENSEi» Шворак, Євген «j3kie» Сергачов і Олександр «Psycho» Злобін.

Нагадаємо, в півфіналі збірна України обіграла команду Швеції.