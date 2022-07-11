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Збірна України програла у фіналі чемпіонату Європи

Українці виграли на одній карті і поступилися на двох
Кіберспорт
08:11
Збірна України програла у фіналі чемпіонату Європи

У румунському Ораді збірна України з кіберспорту в фіналі чемпіонату Європи з CS:GO програла команді Північної Македонії.

Українці поступилися з рахунком за картками – 1:2 ( 16-5 на Dust 2, 5-16 на Mirage, 13-16 на Vertigo ).

Відзначимо, що Україна на чемпіонаті Європи представляє колишній склад розпущеної в 2021-му році команди Akuma: Сергій «Sergiz» АтаманчукСергій «DemQQ» ДемченкоДмитро «SENSEi» ШворакЄвген «j3kie» Сергачов і Олександр «Psycho» Злобін.

Нагадаємо, в півфіналі збірна України обіграла команду Швеції.

Карен Агабекян
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