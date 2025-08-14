Олег Гончар

Українські кікбоксерки Дарина Іванова та Аліна Мартинюк стали бронзовими призерками Всесвітніх ігор-2025 у Ченду (Китай).

У поєдинку за бронзу у ваговій категорії до 52 кг Іванова впевнено перемогла туркеню Фейзанур Азізоглу з рахунком 3:0. Мартинюк у категорії до 60 кг також здобула перемогу за очками (3:0) над індонезійкою Сусанті Ндапатака.

Раніше Гліб Мазур і Роман Щербатюк вийшли до фіналів, забезпечивши команді ще дві нагороди.

Збірна України 13 серпня піднялася на третє місце в загальному заліку Всесвітніх ігор.