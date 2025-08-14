Українки Іванова та Мартинюк вибороли бронзові медалі Всесвітніх ігор
Українські кікбоксерки здобули перемоги в поєдинках за третє місце
28 хвилин тому
Дарина Іванова
Українські кікбоксерки Дарина Іванова та Аліна Мартинюк стали бронзовими призерками Всесвітніх ігор-2025 у Ченду (Китай).
У поєдинку за бронзу у ваговій категорії до 52 кг Іванова впевнено перемогла туркеню Фейзанур Азізоглу з рахунком 3:0. Мартинюк у категорії до 60 кг також здобула перемогу за очками (3:0) над індонезійкою Сусанті Ндапатака.
Раніше Гліб Мазур і Роман Щербатюк вийшли до фіналів, забезпечивши команді ще дві нагороди.
Збірна України 13 серпня піднялася на третє місце в загальному заліку Всесвітніх ігор.
