На війні проти росії загинув чемпіон світу з кікбоксингу
Йому було 23 роки
близько 1 години тому
Денис Фуртас / Фото - Facebook
На війні проти росії у віці 23 років загинув колишній український кікбоксер Денис Фуртас.
Денис був майстром спорту України з кікбоксингу, чемпіоном світу, багаторазовим призером чемпіонатів Європи.
Фуртас загинув 5 вересня 2025-го під час виконання бойового завдання у Купʼянську на Харківщині.
Раніше Федерація греко-римської боротьби України повідомила про загибель на російсько-українській війні Романа Стащенка.
