Українці здобули 4 медалі Всесвітніх ігор у кікбоксингу, дві з яких золоті
Мазур та Щербатюк стали чемпіонами змагань
44 хвилини тому
Фото: СКУ
У сьомий змагальний день Всесвітніх ігор-2025 представники України завоювали 4 медалі у кібоксингу.
Гліб Мазур та Роман Щербатюк стали чемпіонами у вагових категоріях до 63.5 кг та 91 кг відповідно, тоді як Дарина Іванова та Аліна Мартинюк стали бронзовими призерками у вагових категоріях до 52 кг та до 60 кг.
Нагадаємо, що 13 серпня Україна піднялася на третє місце медального заліку Всесвітніх ігор.
Поділитись