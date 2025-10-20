Володимир Кириченко

Збірна України з 13 медалями завершила виступ на етапі Кубка світу з кікбоксингу WAKO в Узбекистані: 6 золотих, 4 срібні та 3 бронзові.

Золото: Павло Замятін у лайтконтакті (до 89 кг) та пойнтфайтингу (до 94 кг), Олег Оладько у лайтконтакті (до 79 кг) та кіклайті (до 79 кг), Дмитро Алфьоров (кіклайт, до 57 кг), Богдан Ситник (лоукік, до 71 кг).

Срібло: Олег Оладько (пойнтфайтинг, до 79 кг), Павло Замятін (пойнтфайтинг, до 89 кг), Анна Чорнобривець (лоукік, до 60 кг), Дмитро Алфьоров (лайтконтакт, до 57 кг).

Бронза: Антоніна Осецька (лоукік, до 56 кг), Назар Біленко (лоукік, до 63,5 кг), Давид Кобзєв (лоукік, до 67 кг).

Нагадаємо, українці здобули 4 медалі Всесвітніх ігор у кікбоксингу, дві з яких золоті.