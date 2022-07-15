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Всесвітні ігри 2022

Завоював медаль Всесвітніх ігор – і готовий повертатися на фронт. Український кікбоксер немає часу на відпочинок

Роман Щербатюк зізнався, що хотів завоювати золото
Кікбоксинг
21:27
Завоював медаль Всесвітніх ігор – і готовий повертатися на фронт. Український кікбоксер немає часу на відпочинок

Український кікбоксер Роман Щербатюк завоював бронзу Всесвітніх ігор, і він заявив, що вже готується повернутися на фронт:

«Насправді, я завжди розраховую на максимальний результат. Але, враховуючи всі обставини і те, як все складалося, це, мабуть, задовільний результат. Але не максимальний.

Для виходу в фінал не вистачило, напевно, досвіду. Тому що, в першу чергу, мій суперник був більш досвідченим. Функціонально я був готовий добре. Але не вистачило досвіду і такої нахабності, з якою боксував мій суперник.

Ця медаль, я хотів би її присвятити моїм друзям, захисникам України, які дали всім нам можливість виступити тут, стали на моє місце на фронті.

Це, мабуть, найбільш серйозні змагання в моїй кар’єрі. Мені шкода, що це бронзова нагорода. Але, можливо, я дійду до мети і через чотири роки це буде золото.

Зараз відпочинку не буде. У мене відрядження до 18 липня. По його завершенню я маю повернутися в місце своєї служби, вдягнути мундир і повернутися до служби».

Нагадаємо, Україна встановила власний рекорд за кількістю медалей на Всесвітніх іграх.

Сергій Лук'яненко
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