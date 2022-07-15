Завоював медаль Всесвітніх ігор – і готовий повертатися на фронт. Український кікбоксер немає часу на відпочинок

Український кікбоксер Роман Щербатюк завоював бронзу Всесвітніх ігор, і він заявив, що вже готується повернутися на фронт:

Для виходу в фінал не вистачило, напевно, досвіду. Тому що, в першу чергу, мій суперник був більш досвідченим. Функціонально я був готовий добре. Але не вистачило досвіду і такої нахабності, з якою боксував мій суперник.

Ця медаль, я хотів би її присвятити моїм друзям, захисникам України, які дали всім нам можливість виступити тут, стали на моє місце на фронті.

Це, мабуть, найбільш серйозні змагання в моїй кар’єрі. Мені шкода, що це бронзова нагорода. Але, можливо, я дійду до мети і через чотири роки це буде золото.

Зараз відпочинку не буде. У мене відрядження до 18 липня. По його завершенню я маю повернутися в місце своєї служби, вдягнути мундир і повернутися до служби».