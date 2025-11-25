Володимир Кириченко

Джерело у Федерації санного спорту росії повідомило пропагандистському виданню ТАСС, що Міжнародна федерація санного спорту (FIL) допустила до участі у турнірах під своєю егідою шістьох російських спортсменів.

«Міжнародна федерація санного спорту оголосила про допуск до міжнародних змагань під своєю егідою спортсменів і спеціалістів російської команди з санного спорту в нейтральному статусі. Серед допущених до участі у міжнародних змаганнях атлети, які виступають у жіночих та чоловічих одномісних санях: Софія Мазур, Дар’я Олесик, Ксенія Шамова, Олександр Горбацевич, Павло Репілов та Матвій Пересторонін».

Планується, що першим міжнародним стартом для росіян будуть тестові змагання на майбутній олімпійській трасі в Кортіна-д’Ампеццо, які стануть відбірковим етапом на Олімпіаду-2026.

«Тренування та змагальні заїзди пройдуть в Італії з 24 по 30 листопада і дадуть змогу здобути очки в залік олімпійської кваліфікації».

Олімпійські ігри-2026 пройдуть з 6 по 22 лютого в Італії.

