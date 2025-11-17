Денис Сєдашов

З 27 по 30 листопада на оновленому Олімпійському стадіоні імені Еухеніо Монті пройдуть тестові старти, які матимуть статус перших кваліфікаційних перегонів до Ігор 2026 року. Змагання організовуються під егідою Міжнародної федерації санного спорту та Міжнародного олімпійського комітету. Повідомляє Inside The Games.

Навесні санно-бобслейний центр у Кортині успішно пройшов попередню сертифікацію: шістдесят спортсменів з санного спорту, бобслею та скелетону протестували оновлену трасу. Фахівці міжнародних федерацій відзначили її безпечність і якість конструкції.

Президент FIL Ейнарс Фогеліс підкреслив, що завершення попередньої омологації є ключовим етапом у підготовці до Ігор. Тепер організатори переходять до наступних кроків, аби спортсмени могли змагатися за олімпійські медалі на повністю готовому сучасному об’єкті.

