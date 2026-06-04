Україна вперше в історії вийшла до фіналу ЧЄ з мініфутболу
У півфіналі синьо-жовті перемогли Угорщину
41 хвилину томуПідписатися в
Фото: УАФ
Збірна України з мініфутболу перемогла Угорщину у півфіналі чемпіонату Європи-2026 у Братиславі.
У складі української команди забитими м'ячами відзначилися Вадим Іванов (дубль), Денис Бланк, Олександр Колесников та Дмитро Сорокін. Суперники відповіли одним голом на початку другого тайму.
Євро-2026 з мініфутболу. 1/2 фіналу
Угорщина — Україна — 1:5
У фіналі Євро-2026 збірна України зіграє з переможцем півфіналу Сербія — Азербайджан. Фінал відбудеться 4 червня о 21:30 за київським часом.
Поділитись