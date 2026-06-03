Названо найдорожчого футболіста світу за версією CIES
Очолив рейтинг Ламін Ямаль
близько 1 години томуПідписатися в
Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) опублікував рейтинг ста найдорожчих футболістів планети, сформований на основі власної статистичної моделі.
Перше місце посів 18-річний вінгер Барселони Ламін Ямаль, вартість якого оцінили у € 358,1 млн. Другу сходинку зайняв нападник Манчестер Сіті Ерлінг Холанд (€ 227,3 млн), а третім став форвард Реала Кіліан Мбаппе (€ 165,7 млн).
Топ-10 найдорожчих футболістів світу за версією CIES:
Ламін Ямаль (Барселона) – € 358,1 млн
Ерлінг Холанд (Манчестер Сіті) – € 227,3 млн
Кіліан Мбаппе (Реал) – € 165,7 млн
Майкл Олісе (Баварія) – € 140,5 млн
Морган Роджерс (Астон Вілла) – € 136,8 млн
Дезіре Дуе (ПСЖ) – € 133,2 млн
Кенан Йилдиз (Ювентус) – € 133 млн
Ніко О'Райлі (Манчестер Сіті) – € 125 млн
Арда Гюлер (Реал) – € 124,8 млн
Пау Кубарсі (Барселона) – € 124,6 млн
Холанд очолює рейтинг найдорожчих гравців АПЛ за версією Transfermarkt.
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