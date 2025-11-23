Денис Сєдашов

Американський боєць ММА Айзек Джонсон помер у віці 31 року після поєдинку з муай-тай, який відбувся на турнірі Matador Fighter Challenge у Чикаго.

Під час третього, заключного раунду бою у важкій вазі Джонсон раптово втратив свідомість. Медики оперативно доставили його до лікарні близько 20:38, однак врятувати спортсмена не вдалося — за даними Daily Mail, він помер у суботу о 00:01 за місцевим часом.

Поліція Чикаго розпочала розслідування обставин трагедії, призначено розтин.