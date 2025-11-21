Денис Сєдашов

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) підтвердив, що вже кілька місяців тренується разом із командою Олександра Усика (24-0, 15 KO). При цьому британець заявив, що тимчасово припинив співпрацю з тренером Беном Девісоном. Слова наводить Express.

Лондон мене трохи відволікав, тому команда Усика запросила потренуватися з ними. Я був в Іспанії — тренування пройшли чудово. У їхній команді видно рівень, на якому працює Усик. Це був феноменальний, але дуже складний досвід. Ентоні Джошуа

Водночас він уточнив, що не спарингує з Усиком, адже українець тренується в іншому місці.

Нагадаємо, 19 грудня Джошуа має зустрітися в рингу з Джейком Полом (12-1, 7 КО).

Вордлі: «Бій з Усиком був нашою метою».