Колишній футболіст ПСЖ Грегорі Пейслі поділився своєю думкою про непереконливий виступ українського захисника Іллі Забарного у складі парижан.

«Він страждає від порівняння з Пачо, який швидко адаптувався до команди, що набирала обертів. Цього сезону команді не вистачає ключових гравців, і Забарному також доведеться освоїтися з новою системою, в якій він повинен вирішувати ситуації віч-на-віч, маючи вільний простір позаду себе.

Йому треба навчитися захищатися дещо інакше, ніж він це робив у англійській Прем'єр-лізі. Йому потрібен час», - сказав колишній футболіст «ПСЖ» в інтерв'ю Le Parisien.