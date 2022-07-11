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Адесанья назвав ім’я свого наступного суперника

Чемпіон заявив, що вже йдуть перемовини
ММА
16:14
Адесанья назвав ім’я свого наступного суперника
Фото: DAZN

Чемпіон UFC у середній вазі Ізраель Адесанья (23-1) заявив, що веде перемовини про наступний поєдинок з Алексом Перейрою (6-1):

Кого я хочу в суперники? У мене вже призначене побачення. Ми вже все вирішили, розібралися з цим питанням та працюємо над поєдинком.

Я знаю, що можу ефектно його прибрати.

Нагадаємо, що на UFC 276 Адесанья та Перейра здобули перемоги.

Джерело: fightnews.info Олег Шумейко-молодший
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Теги

Ісраель Адесанья Алекс Перейра

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