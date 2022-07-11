Результати UFC 276: Перемоги Адесаньі, Волкановскі та Перейри
Адесанья назвав ім’я свого наступного суперника
Чемпіон заявив, що вже йдуть перемовини
16:14
Фото: DAZN
Чемпіон UFC у середній вазі Ізраель Адесанья (23-1) заявив, що веде перемовини про наступний поєдинок з Алексом Перейрою (6-1):
Кого я хочу в суперники? У мене вже призначене побачення. Ми вже все вирішили, розібралися з цим питанням та працюємо над поєдинком.
Я знаю, що можу ефектно його прибрати.
Нагадаємо, що на UFC 276 Адесанья та Перейра здобули перемоги.
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