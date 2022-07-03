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Результати UFC 276: Перемоги Адесаньі, Волкановскі та Перейри

В рамках шоу пройшло 12 поєдинків
ММА
10:13
Результати UFC 276: Перемоги Адесаньі, Волкановскі та Перейри

У Лас-Вегасі пройшов турнір UFC 276, в головній події якого чемпіон середньої ваги Ісраель Адесанья побився з Джарредом Канноніром.

Також в спів-головній події Александр Волкановські провів третій бій з Максом Холловеєм.

Результати UFC 276:

Середня вага, до 84 кг. Ісраель Адесанья ( 23-1 ) виграв одноголосним рішенням суддів у Джарреда Каноніра (15-6);

Полулегка вага, до 66 кг. Александр Волкановські (25-1) виграв одноголосним рішенням суддів у Макса Холловея (23-7);

Середня вага, до 84 кг. Алекс Перейра (6-1) виграв нокаутом в першому раунді у Шона Стрікленд (25-4);

Напівсередня вага, до 77 кг. Брайан Барбер (18-8) виграв технічним нокаутом у другому раунді у Роббі Лоулера (29-16);

Найлегша вага, до 61 кг. Бій Шона О'Меллі ( 14 - 1 ) і Педро Муньоса ( 19 - 7 ) був визнаний не відбувся з - за тичка пальцем в око;

Легка вага, до 70 кг. Джалін Тернер (13-5) виграв самбішеном в першому раунді у Бреда Рідделла (10-3);

Напівсередня вага, до 77 кг. Джим Міллер (35-16) виграв самбішеном у другому раунді у Дональд Серроне (36-17);

Напівсередня вага, до 77 кг. Йен Геррі (10-0) виграв одноголосним рішенням суддів у Габріеля Гріна (11-4);

Середня вага, до 84 кг. Дрікус Дю Плессі (17-2) виграв одноголосним рішенням суддів у Бреда Тавареса (19-7);

Середня вага, до 84 кг. Андре Муніз (23-4) виграв одноголосним рішенням суддів у Юрай Холла (17-11);

Найлегша вага, до 57 кг. Мейсі Барбер (11-2) виграв одноголосним рішенням суддів у Джесіки Ай (15-11);

Найлегша вага, до 61 кг. Юлія Столяренко (10-6-2) виграла самбішеном в першому
раунді у Джесіки - Роуз Кларк (11-8).
Карен Агабекян
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