Амосов і Магні пройшли зважування перед дебютом українця в UFC
Обидва бійця впорались зі зважуванням
близько 2 годин тому
Ярослав Амосов
Український напівсередньоваговик Ярослав Амосов (28-1) успішно пройшов зважування перед дебютом в UFC.
Український боєць показав на вагах 77,56 кг. Його суперник, американець Ніл Магні, зафіксував таку ж вагу.
Дебютний бій Амосова в UFC відбудеться 13 грудня.
Раніше Амосов виступав у Bellator, де був чемпіоном у напівсередній вазі, але програв свій титул.
Нагадаємо, Амосов закінчив підготовку до дебюту в UFC.
