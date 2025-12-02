Амосов закінчив підготовку до дебюту в UFC
Українець в грудні проведе перший бій в організації
близько 13 годин тому
Колишній чемпіон Bellator та чотириразовий чемпіон світу з бойового самбо Ярослав Амосов (28-1) завершив підготовку до наступного бою.
Амосов проведе дебютний бій в UFC 13 грудня в Лас-Вегасі. Суперником українця стане американець Ніл Магні (29-13).
Ярослав у березні здобув перемогу над американцем Кертісом Міллендером на турнірі Cage Fury Fighting Championships 140 у Філадельфії. Для українця це був перший бій з листопада 2023 року, коли він зазнав поразки від Джейсона Джексона в Bellator.