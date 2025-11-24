Стала відома дата дебюту та майбутній суперник Амосова в UFC
Українець буде битися проти ветерана ММА
близько 7 годин тому
Колишній володар титулу Bellator у напівсередньому дивізіоні українець Ярослав Амосов (28-1) дебютує в UFC 13 грудня. Про це повідомляє BestFightPicks.
Повідомляється, що бій пройде на турнірі UFC Vegas 112. Суперником Ярослава стане американець Ніл Магні (29-13).
Також цю інформацію підтверджує портал Sherdog.
Раніше Амосов увійшов до пулу антидопінгового тестування UFC, що є обов’язковою умовою для дебюту.
Ярослав у березні здобув перемогу над американцем Кертісом Міллендером на турнірі Cage Fury Fighting Championships 140 у Філадельфії. Для українця це був перший бій з листопада 2023 року, коли він зазнав поразки від Джейсона Джексона.
Контракт Амосова з Bellator закінчився у вересні 2024 року.
Нагадаємо, Ярослав опублікував пост у соцмережах, в якому анонсував швидкі новини від UFC.
