Амосов провів свій перший стердаун в UFC — відео
Бій відбудеться 13 грудня на UFC Vegas 112
близько 1 години тому
Ярослав Амосов
Боєць напівсередньої ваги українець Ярослав Амосов (28-1) та американець Ніл Магні (31-13) провели битву поглядів напередодні поєдинку на UFC Vegas 112.
Бій відбудеться 13 грудня в UFC APEX, Лас-Вегас. Для Амосова це дебют в UFC — він перейшов з Bellator, де був чемпіоном у напівсередній вазі.
Раніше бійці пройшли зважування, показавши однакову вагу — 77,56 кг.
Магні останній бій виграв у Джейка Метьюза самбмішеном). Амосов востаннє бився в CFFC, задушивши Кертіса Міллендера.