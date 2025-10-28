Аспіналл досі має проблеми з зором після бою з Ганом
Батько і тренер Енді Аспіналл описав стан чемпіона UFC
близько 1 години тому
Батько і головний тренер чинного чемпіона UFC у важкій вазі Тома Аспіналла Енді Аспіналл поділився деталями стану сина після бою з французем Сірілом Ганом на UFC 321 в Абу-Дабі.
Поєдинок, що став головною подією турніру, завершився без результату через випадковий тичок у око Аспіналла в першому раунді. Британець не зміг продовжити бій, і результат зафіксовано як той, який не відбувся.
«Все погано. Правим оком Том нічого не бачить. Він сказав, що перед ним є лише сіра плівка. Ліве око бачить тільки на 50%, все дуже-дуже розмито».
Аспіналл зазнав серйозної травми ока, яка може призвести до втрати ока.
Нагадаємо, президент UFC назвав подальший план після поєдинку Аспіналл – Ган.