Олег Гончар

Батько і головний тренер чинного чемпіона UFC у важкій вазі Тома Аспіналла Енді Аспіналл поділився деталями стану сина після бою з французем Сірілом Ганом на UFC 321 в Абу-Дабі.

Поєдинок, що став головною подією турніру, завершився без результату через випадковий тичок у око Аспіналла в першому раунді. Британець не зміг продовжити бій, і результат зафіксовано як той, який не відбувся.

«Все погано. Правим оком Том нічого не бачить. Він сказав, що перед ним є лише сіра плівка. Ліве око бачить тільки на 50%, все дуже-дуже розмито». Енді Аспіналл

Аспіналл зазнав серйозної травми ока, яка може призвести до втрати ока.

Нагадаємо, президент UFC назвав подальший план після поєдинку Аспіналл – Ган.