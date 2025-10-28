Президент UFC Дейна Вайт висловився про поєдинок чемпіона важкої ваги Тома Аспіналла з Сірілом Ганом. Функціонера цитує fightnews.info:

Я відчуваю те саме, що й усе. Відмінний початок і дермого завершення. Я думаю, що після бою з Джоном Джонсом багато хто списав Гана з рахунків. Сьогодні він виглядав страшенно добре. Здавалося, що ми побачимо кілька раундів, і це буде добрий поєдинок.

Я не можу змусити людей битися. Я можу влаштувати бій, але не можу змусити битися битися. Не можна змусити когось продовжувати бій, коли людина відчуває, що вона травмована. Тільки Том знає, що сталося. Чи міг він бачити? Чи не міг? Чи міг він продовжувати? Це відомо лише йому.

Реванш – це головний біль, але ми це зробимо. Вони обидва у формі, окрім проблеми з оком. Обидва хлопці не травмовані. Тож ми влаштуємо реванш якнайшвидше.