UFC 321: Дерн стала чемпіонкою, перемоги Нурмагомедова та Волкова
В рамках шоу пройшло 13 поєдинків
29 хвилин тому
На арені Etihad в Абу-Дабі (ОАЕ) завершився турнір UFC 321, головною подією якого став поєдинок чемпіона у важкій вазі Тома Аспіналла проти Сиріля Гана.
У співавторському бою Маккензі Дерн та Вірна Жандіроба змагалися за вакантний титул у мінімальній вазі.
Результати турніру UFC 321:
Поєдинок Тома Аспіналла проти Сиріля Гана визнано таким, що не відбувся, через удар в око з боку Гана
Маккензі Дерн перемогла одноголосним рішенням суддів Вірну Жандіробу
Умар Нурмагомедов переміг одноголосним рішенням суддів Маріо Баутісту
Олександр Волков здолав Жаїлтона Алмейду роздільним рішенням суддів
Азамат Мурзаканов переміг технічним нокаутом у першому раунді Олександра Ракича
Квіллан Селкілд виграв нокаутом у першому раунді в Насрата Хакпараста
Ікрам Аліскерова переміг одноголосним рішенням суддів Пака Чон Єна
Людовіт Кляйн переміг більшістю голосів суддів Матевуша Ребецького
Вальтер Вокер здолав Луї Сазерленда сабмішеном (скручування п’ятки) у першому раунді
Натанаель Вуд переміг одноголосним рішенням суддів Хосе Дельгадо
Хамді Абдельвахаб переміг одноголосним рішенням суддів Кріса Барнетта
Мітч Рапосо переміг одноголосним рішенням суддів Азата Максума
Мізукі Іноуе перемогла одноголосним рішенням суддів Жакелін Аморім
Поділитись