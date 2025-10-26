На арені Etihad в Абу-Дабі (ОАЕ) завершився турнір UFC 321, головною подією якого став поєдинок чемпіона у важкій вазі Тома Аспіналла проти Сиріля Гана.

У співавторському бою Маккензі Дерн та Вірна Жандіроба змагалися за вакантний титул у мінімальній вазі.

Результати турніру UFC 321: