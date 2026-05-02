Володимир Кириченко

Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби та народний депутат Жан Беленюк дебютує в ММА на турнірі у Києві.

Також на цьому івенті дебютний бій у змішаних єдиноборствах проведе інший український борець греко-римського стилю, дворазовий призер Олімпійських ігор з греко-римської боротьби Парвіз Насібов.

Свій перший турнір організує нова ліга – Arena, президентом якої є колишній боєць UFC Людвік Шолінян.

Бійцівський вечір пройде у київському Палаці спорту 11 липня.

Крім Беленюка та Насібова, шоу збере ще низку подій. У програмі заявлено повернення в ММА братів Парубченків, бої у стійці Бовара Ханакова та Агресора.

