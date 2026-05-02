Беленюк та Насібов дебютують в ММА на шоу у Києві
Поєдинок у стійці проведе Ханаков
близько 3 годин тому
Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби та народний депутат Жан Беленюк дебютує в ММА на турнірі у Києві.
Також на цьому івенті дебютний бій у змішаних єдиноборствах проведе інший український борець греко-римського стилю, дворазовий призер Олімпійських ігор з греко-римської боротьби Парвіз Насібов.
Свій перший турнір організує нова ліга – Arena, президентом якої є колишній боєць UFC Людвік Шолінян.
Бійцівський вечір пройде у київському Палаці спорту 11 липня.
Крім Беленюка та Насібова, шоу збере ще низку подій. У програмі заявлено повернення в ММА братів Парубченків, бої у стійці Бовара Ханакова та Агресора.
Нагадаємо, збірна України з греко-римської боротьби – в топ-5 кращих команд Європи.
