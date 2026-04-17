Став відомий склад збірної України з греко-римської боротьби на ЧЄ-2026. Без Насібова, але з Фільчаковим
Турнір стартує 20 квітня у Тирані
На базі Олімпійського навчально-спортивного центру «Конча-Заспа» відбулося офіційне оголошення складу національної команди з греко-римської боротьби, яка представлятиме Україну на чемпіонаті Європи-2026.
Турнір стартує 20 квітня у Тирані (Албанія).
Наші борці, які вийдуть на килими чемпіонату Європи:
55 кг – Іван Стефанський (Дніпропетровська обл.)
60 кг – Владислав Кузько (Запорізька – Рівненська обл.)
63 кг – Максим Лю (Полтавська обл.)
67 кг – Олександр Грушин (Київська обл.)
72 кг – Дмитро Васильєв (Харківська обл.)
77 кг – Ірфан Мірзоєв (АР Крим – Полтавська обл.)
82 кг – Руслан Абдієв (Харківська – Одеська обл.)
87 кг – Ярослав Фільчаков (Харківська – Київська обл.)
97 кг – Владлен Козлюк (Одеська обл.)
130 кг – Михайло Вишнивецький (Харківська обл.)
Тренерський штаб: Володимир Шацьких, Мурад Саргсян, Ленур Теміров, Армен Варданян, Яшар Насіров
Нагадаємо, дворазовий срібний призер Олімпіади Парвіз Насібов не виступить на чемпіонаті Європи-2026.
