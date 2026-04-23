Збірна України з греко-римської боротьби – в топ-5 кращих команд Європи
Наші спортсмени завоювали три медали на турнірі у Тирані
24 хвилини тому
Збірна України з греко-римської боротьби / Фото - ФГРБУ
Національна збірна команда України з греко-римської боротьби завершила свої виступи на чемпіонаті Європи-2026 у Тирані (Албанія).
Команда Володимира Шацьких і Мурада Саргсяна здобула три медалі і стала пʼятою у загальнокомандному заліку континентальної першості.
Медалісти турніру:
Ярослав Фільчаков – 87 кг
Владлен Козлюк – 97 кг
Михайло Вишнивецький – 130 кг
5 місце – Олександр Грушин (67 кг)
