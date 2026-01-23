Американський боєць UFC Кемерон Смотерман втратив свідомість одразу після проходження офіційної процедури зважування напередодні турніру в Лас-Вегасі.

Інцидент стався під час офіційного зважування перед турніром UFC 324 у Лас-Вегасі (штат Невада, США). Боєць найлегшої ваги Кемерон Смотерман успішно вклався у ліміт вагової категорії, після чого попрямував зі сцени. За кілька секунд він раптово знепритомнів і впав просто перед глядачами та представниками організації.

Співробітники UFC оперативно надали першу допомогу та винесли спортсмена за лаштунки. Згодом Смотермана було госпіталізовано для медичного обстеження. Інформації про стан його здоров’я наразі не оприлюднено.

Смотерман мав провести бій проти співвітчизника Рікі Турсьйоса.