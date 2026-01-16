Олег Гончар

Президент UFC Дана Вайт відкинув можливість проведення бою між Конором Макгрегором і Майклом Чендлером на літньому турнірі в Білому домі.

За словами очільника UFC, ідея такого поєдинку більше не перебуває на порядку денному. Він зазначив, що інтерес до цього протистояння залишився в минулому й наразі організація не розглядає його реалізацію.

Водночас Дана Вайт не виключив можливого повернення Конор Макгрегор загалом. За його словами, тема камбеку ірландця обговорюється вже тривалий час, однак остаточного рішення поки немає.

Раніше Майкл Чендлер натякав, що його бій із Макгрегором може відбутися саме на турнірі UFC в Білому домі, що й спровокувало запитання до керівництва організації.

Нагадаємо, Франція перенесла саміт G7, щоб не перетинатися з шоу UFC у Білому домі.