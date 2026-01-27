Олег Гончар

Західні букмекери опублікували стартові коефіцієнти на можливий поєдинок між чемпіоном UFC у легкій вазі Ілія Топурія (17-0) та володарем тимчасового титулу Джастін Гетжі (27-5).

Топурія відкрився беззаперечним фаворитом протистояння. Коефіцієнт на перемогу чинного чемпіона становить -600 (1,17), тоді як успіх Гетжі букмекери оцінили показником +400 (5,00). Така різниця свідчить про суттєву перевагу іспано-грузинського бійця в очах аналітиків.

За цих котирувань ставка у 600 доларів на Топурію принесе лише 100 доларів чистого прибутку в разі його перемоги. Водночас ставка у 100 доларів на Гетжі дозволить отримати 400 доларів прибутку плюс повернення суми ставки, якщо американець зможе здолати фаворита.

Наразі дата можливого чемпіонського поєдинку між Топурією та Гетжі офіційно не визначена, а UFC не робив жодних заяв щодо організації цього бою.

Нагадаємо, Гетжі раніше став претендентом на титул, коли переміг Педді Пімблетта.