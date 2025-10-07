Топурія оголосив про повернення: «Король повертається»
Боєць запросив бійців ставати в чергу
Чинний чемпіон UFC у легкій вазі грузин Ілія Топурія у соціальній мережі оголосив про своє повернення до октагону.
Боєць заявив, що готовий продовжити переможну серію та не збирається зупинятися на досягнутому.
Король повертається. Ніхто не в безпеці. Ставайте в чергу.
Нагадаємо, свій останній бій Топурія провів 29 червня 2025 року, коли нокаутував у першому раунді бразильця Чарлза Олівейру та завоював вакантний титул чемпіона UFC у легкій вазі.
