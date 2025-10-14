Олег Гончар

35-річний ексчемпіон UFC у легкій вазі Чарльз Олівейра розповів про емоції від зустрічі з легендарним бразильським футболістом Кака, який відвідав турнір UFC Fight Night 261 у Ріо-де-Жанейро.

У головному бою вечора Олівейра виграв у поляка задушливим прийомом у другому раунді, повідомляє ESPN.

«Його тут не може бути, мені треба залишатися зосередженим, я не можу програти на очах у цієї людини». Чарльз Олівейра

Кака, який вигравав Золотий м'яч, виступав за Мілан, Реал і збірну Бразилії, став несподіваним гостем турніру, що додало мотивації Олівейрі.