Олег Гончар

На UFC Fight Night 261 у Ріо-де-Жанейро (Бразилія) ексчемпіон в легкій вазі Чарльз Олівейра (36-11, 24-11 UFC) здобув переконливу перемогу над Матеушем Гамротом (25-4, 8-4 UFC) у головному бою вечора.

Поєдинок завершився у другому раунді задушливим прийомом (rear-naked choke) на позначці 2:48.

Бій розпочався активно, оскільки Гамрот пішов у тейкдаун через 30 секунд, але Олівейра одразу захопив його руку, працюючи над больовим. Незважаючи на спроби Гамрота вирватися, бразилець взяв його спину, встановивши контроль із трикутником корпусу до кінця раунду.

У другому раунді Гамрот уникав боротьби, але на ногах не зміг протистояти тиску Олівейри. За три хвилини до кінця Чарльз перевів бій у партер, де провів майстер-клас: підвів руку під шию, затягнув задушливий і змусив Гамрота здатися.

Результат: перемога Олівейри самбішеном в другому раунді.

У післяматчевому інтерв’ю з Олівейра викликав Макса Голловея на бій за символічний титул «BMF».