Чендлер сподівається на бій з Макгрегором у Білому домі
Американець вважає, що реванш із зіркою UFC може відродити його кар’єру
близько 2 годин тому
Боєць UFC у легкій вазі Майкл Чендлер (23-10), який посідає 12-е місце в рейтингу, не втрачає надії на поєдинок із Конором Макгрегором (22-6), повідомляє ESPN.
Чендлер вважає, що повернення ірландця до октагону ближче, ніж будь-коли.
Він висловив думку, що їхній бій міг би відбутися в незвичайному місці — Білому домі, що має сенс із багатьох причин.
«В ідеалі я хочу битися з Конором. У нас є незакінчені справи. Я поважаю його, він поважає мене, але ми маємо з’ясувати стосунки».
Чендлер і Макгрегор мали зустрітися ще в 2023 році після шоу The Ultimate Fighter, але травма Конора відклала плани. 36-річний американець, який програв останні два бої, сподівається, що бій із Макгрегором відродить його кар’єру.
Нагадаємо, раніше Макгрегор заявив, що готовий очолити турнір UFC біля Білого дому.