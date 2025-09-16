Макгрегор готовий очолити турнір UFC біля Білого дому: «Хіба може бути щось крутіше»
Конор запевнив, що повертається
23 хвилини тому
Зірковий боєць UFC Конор Макгрегор (22-6) висловився про потенційне повернення в октагон на івенті UFC White House. Ірландця цитує vringe.com:
Та я в екстазі! Мак вертається! І хіба може бути щось крутіше, ніж прикрасити галявину перед Білим домом? Щоб показати те, в чому я гарний? Так що так! Я у повному екстазі! Дуже вмотивований! Погнали, крихітко! Радий, що все це відбудеться у червні, а не у липні. Що раніше, то краще. Можемо навіть у квітні це зробити. Так би мовити, відсвяткуємо днюху авансом! Загалом, так. Це стовідсотково! Однозначно битимуся на UFC White House. 100%! Це мій івент. Однозначно мій!
Нагадаємо, що Макгрегор зняв свою кандидатуру з президентської гонки в Ірландії.
