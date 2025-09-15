Зірка змішаних єдиноборств та колишній чемпіон UFC у двох дивізіонах ірландець Конор Макгрегор опублікував заяву про зняття своєї кандидатури з виборів президента Ірландії.

«Після ретельного обмірковування та консультацій зі своєю сім'єю я знімаю свою кандидатуру з президентських перегонів. Це було нелегке рішення, але на даний момент воно є правильним.

Хоча я не братиму участі у цих виборах, моя відданість Ірландії на цьому не закінчується.

Я продовжуватиму служити своєму народу, використовуючи міжнародну платформу для просування ірландських інтересів за кордоном, зміцнювати наші економічні можливості та виступати за прозорість та відповідальність у суспільному житті всередині країни».