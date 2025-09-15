Макгрегор зняв свою кандидатуру з виборів на пост президента Ірландії
Колишня зірка UFC звернувся до своїх співвітчизників
близько 2 годин тому
Зірка змішаних єдиноборств та колишній чемпіон UFC у двох дивізіонах ірландець Конор Макгрегор опублікував заяву про зняття своєї кандидатури з виборів президента Ірландії.
«Після ретельного обмірковування та консультацій зі своєю сім'єю я знімаю свою кандидатуру з президентських перегонів. Це було нелегке рішення, але на даний момент воно є правильним.
Хоча я не братиму участі у цих виборах, моя відданість Ірландії на цьому не закінчується.
Я продовжуватиму служити своєму народу, використовуючи міжнародну платформу для просування ірландських інтересів за кордоном, зміцнювати наші економічні можливості та виступати за прозорість та відповідальність у суспільному житті всередині країни».
Макгрегор активно просував свою кампанію на тлі критики міграційної політики ЄС, яку він вважає шкідливою для Ірландії. Раніше він заявляв, що прагне бути «активним президентом», який працює виключно на благо народу.
Раніше повідомлялося, що Конор прагне повернути «владу народу» у разі перемоги на виборах президента Ірландії.
Поділитись