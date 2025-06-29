Дейна Вайт назвав нову зірку UFC
Президент UFC відмітив Ілію Топурію
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Президент UFC Дейна Вайт на післятурнірній пресконференції високо оцінив виступ Ілії Топурії після його ефектної перемоги на турнірі UFC 317.
У дебютному бою в легкій вазі Топурія вже в першому раунді нокаутував колишнього чемпіона дивізіону Чарльза Олівейру та здобув титул у другій ваговій категорії.
Ілія — справжня нова зірка UFC. Вийти в октагон, оголосити, що саме збираєшся зробити, і потім зробити це так, як він — це справді вражає.
Сутичка після бою: Топурія штовхнув Пімблетта після перемоги на UFC 317.
Поділитись