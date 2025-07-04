Дейна Вайт підтримав ідею бою UFC в Білому домі
Турнір можуть провести його у 2026 році
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Президент UFC Дейна Вайт відреагував на пропозицію президента США Дональда Трампа організувати поєдинок UFC просто в Білому домі.
Уайт опублікував у соцмережах репост ексфінансової директорки передвиборчої кампанії Трампа Мередіт О’Рурк, додавши до нього короткий, але промовистий коментар:
Це було б епічно!
За словами самого Трампа, ідея бою в Білому домі приурочена до святкування 250-річчя з моменту підписання Декларації незалежності США. Ймовірно, поєдинок може відбутися у 2026 році та навіть матиме чемпіонський статус.
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