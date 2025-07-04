Президент США Дональд Трамп анонсував проведення чемпіонського поєдинку UFC на території Білого дому. Цитує Трампа foxnews.com.

«У кожному з наших національних парків, полів битв та історичних місць будуть спеціальні заходи на честь «America250» (250-та річниця підписання Декларації незалежності США – прим.), і я навіть думаю, що у нас буде бій UFC.

Хтось дивиться UFC? Великого Дейну Вайта? У нас буде бій UFC. У нас буде бій UFC – подумайте про це – на території Білого дому. У нас там велика територія.

Ми там збираємося трохи побудувати – ми не збираємося, Дейна збирається це зробити. Дейна – великий, він унікальний. Це буде бій UFC, чемпіонський бій, повноцінний бій, на якому буде приблизно для 20-25 тисяч людей, і ми також збираємося зробити це в рамках «America250».