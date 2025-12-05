Олег Гончар

Грузинський боєць UFC Роман Долідзе (13-3) та бразилець Пауло Коста (16-4) влаштували словесну перепалку в соцмережах щодо потенційного поєдинку в середній вазі.

Коста почав першим, написавши Долідзе.:

"У цьому напої інша енергія — але це й так усі знають. Від бразильських вулиць до світової сцени октагону я мав змогу ділитися своїми талантами з усім світом. Тепер настав час віддячити, Романе Долідзе. У лютому побачимось".

Роман Долідзе відповів:

"Поїхали. Головне, щоб ти не знявся з бою".

Коста парирував:

"Про що ти говориш? Давай поб’ємося в Г'юстоні?"

Долідзе відповів:

"Мій друже, мені щойно повідомили, що ти відмовився від пропозиції битися зі мною в Сіднеї".

Обмін стався в контексті чуток про бій. Коста востаннє бився в липні 2025-го на UFC 318, перемігши Романа Копилова одностайним рішенням. Долідзе в червні 2025-го програв на UFC 317.