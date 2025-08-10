Ернандес фінішував Долідзе на шоу UFC on ESPN 72
Поєдинок завершився у 4-му раунді
Долідзе та Ернандес / Фото - Yahoo
Американський середньоваговик Ентоні Ернандес (15-2) переміг грузина Романа Долідзе (15-4) у головному поєдинку турніру UFC on ESPN 72.
Ернандес фінішував свого суперника задушливим прийомом у 4-му раунді.
Ентоні здобув восьму перемогу поспіль. Долідзе зазнав першої поразки в останніх чотирьох поєдинках.
