Донченко – перший в історії України переможець шоу The Ultimate Fighter від UFC
Данило фінішував суперника у дебюті поєдинку
близько 1 години тому
Данило Донченко / Фото - UFC
Український боєць ММА напівсереднього дивізіону Данііл Донченко (13-2) переміг бразильця Родріго Сезінандо (9-2) на шоу NOCHE UFC FIGHT NIGHT 259.
Українець переміг технічним нокаутом у 1-му раунді та став переможцем 33 сезону The Ultimate Fighter.
Він став першим в історії України переможцем TUF. Це був дебют Донченка на турнірі UFC.
Поєдинок мав відбутись 16 серпня на UFC 319, але Сезінандо отримав травму, тому той бій було скасовано.
Нагадаємо, президент США схвалив ідею UFC провести турнір біля Білого дому.
