Володимир Кириченко

Український боєць ММА напівсереднього дивізіону Данііл Донченко (13-2) переміг бразильця Родріго Сезінандо (9-2) на шоу NOCHE UFC FIGHT NIGHT 259.

Українець переміг технічним нокаутом у 1-му раунді та став переможцем 33 сезону The Ultimate Fighter.

Він став першим в історії України переможцем TUF. Це був дебют Донченка на турнірі UFC.

Thunderous KO 😮‍💨



Ukraine's Daniil Donchenko starts #NocheUFC off with a BANG! pic.twitter.com/mI3JpnoQQ4 — UFC Europe (@UFCEurope) September 13, 2025

Поєдинок мав відбутись 16 серпня на UFC 319, але Сезінандо отримав травму, тому той бій було скасовано.

