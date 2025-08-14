Українець Донченко вийшов у фінал The Ultimate Fighter 33 та дебютує в UFC
Це найбільше досягнення для українців на реаліті-шоу UFC
близько 1 години тому
Український боєць ММА у напівсередній вазі Данило Донченко (13-2) у півфіналі шоу The Ultimate Fighter 33 переміг технічним нокаутом у першому раунді американця Метта Діксона (12-2).
Завдяки перемозі Донченко отримав можливість битися в фіналі, який пройде 16 серпня на турнірі UFC 319 в Чикаго.
В фіналі реаліті-шоу Донченко змагатиметься проти бразильського греплера Родріго Сезінандо (10-1). Обидва бійці представляють команду легендарного бійця Даніеля Корм’є.
Донченко, який є чемпіоном казахстанського промоушену Naiza FC, у разі перемоги гарантовано отримає хороший контракт від UFC. Фіналісти, зазвичай теж отримують контракти, але на гірших умовах.
Нагадаємо, Донченко тріумфував в дебюті на The Ultimate Fighter 33.
