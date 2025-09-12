Денис Сєдашов

Президент UFC Дейна Вайт в ефірі програми The Herd with Colin Cowherd на YouTube поділився подробицями зустрічі у Білому домі, де обговорив з президентом США Дональдом Трампом ідею організації масштабного турніру просто у центрі американської столиці.

За словами Вайта, він і його команда представили президенту візуалізацію майбутнього шоу та отримали його схвалення.

Ми показали йому повну концепцію — що сподобалося, що ні. Загалом йому ідея припала до душі, тож тепер починаємо активно працювати над проєктом. Дейна Вайт

Очікується, що турнір буде розрахований менш ніж на 5000 глядачів.

Президент UFC анонсував своє боксерське шоу у 2026 році.