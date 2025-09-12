Президент США схвалив ідею UFC провести турнір біля Білого дому
Турнір буде розрахований менш ніж на 5000 глядачів
42 хвилини тому
Фото: Getty Images
Президент UFC Дейна Вайт в ефірі програми The Herd with Colin Cowherd на YouTube поділився подробицями зустрічі у Білому домі, де обговорив з президентом США Дональдом Трампом ідею організації масштабного турніру просто у центрі американської столиці.
За словами Вайта, він і його команда представили президенту візуалізацію майбутнього шоу та отримали його схвалення.
Ми показали йому повну концепцію — що сподобалося, що ні. Загалом йому ідея припала до душі, тож тепер починаємо активно працювати над проєктом.
Очікується, що турнір буде розрахований менш ніж на 5000 глядачів.
Президент UFC анонсував своє боксерське шоу у 2026 році.
Поділитись