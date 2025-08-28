Чемпіон UFC у легшій вазі Мераб Двалішвілі (20-4) заявив у Full Send Podcast, що готовий провести реванш із росіянином Петром Яном (17-5) у листопаді або грудні 2025 року після поєдинку з американцем Корі Сендхагеном (18-5).

«Якщо я переможу, хочу швидко повернутися в октагон. У грудні чи навіть у листопаді. Петр Ян — справжній претендент, він цього заслуговує. Не хочу змушувати його чекати». Мераб Двалішвілі

Бій Двалішвілі – Сендхаген відбудеться 4 жовтня на UFC 320 у Лас-Вегасі. Грузин уже перемагав Яна одноголосним рішенням суддів у березні 2023 року. Наразі Мераб має серію з 13 перемог поспіль, а його останній бій завершився задушливим прийомом проти Шона О’Меллі.

Нагадаємо, раніше Сендхаген заявив, що впевнений у перемозі над Двалішвілі і в тому, що більш витривалий.