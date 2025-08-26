Олег Гончар

Чемпіон UFC у легшій вазі Мераб Двалішвілі (20-4) зробив гучну заяву перед боєм із Корі Сендхагеном (18-5) на UFC 320, запланованому на 4 жовтня 2025 року в Лас-Вегасі, передає Bloody Elbow.

«Я хочу закінчити цей поєдинок нокаутом. Вирублю Корі Сендхагена. Вибач, малюк Корі, але ти відправишся спати». Мераб Двалішвілі

34-річний грузин іде на серії з 13 перемог поспіль. У своєму останньому бою на UFC 316 він здолав Шона О’Меллі (18-3) задушливим прийомом у третьому раунді. Натомість 33-річний Сендхаген у травні 2025 року нокаутував Дейвісона Фігейреду (24-5-1) у другому раунді.

Бій стане для Двалішвілі третім захистом титулу в легшій вазі, здобутий у вересні 2024 року.

Нагадаємо, Сендхаген упевнений у перемозі над Двалішвілі і в тому, що більш витривалий.