Двалішвілі та Ян пройшли зважування перед реваншем за титул UFC 323
Бій відбудеться 7 грудня в Лас-Вегасі
близько 1 години тому
Мераб Двалішвілі
Чинний чемпіон UFC у легшій вазі Мераб Двалішвілі (21-4) та ексчемпіон Петро Ян (19-5) успішно пройшли зважування перед реваншем.
Обидва бійці вклалися в ліміт легшої ваги — до 61,2 кг.
Ваги під Двалішвілі показали вагу 61,2 кг і під Яном були ті ж цифри.
Реванш між грузином і росіянином стане головною подією UFC 323 у T-Mobile Arena, Лас-Вегас.
Двалішвілі перемагав Яна рішенням суддів в березні 2023-го року.
Нагадаємо, Двалішвілі хоче провести турнір UFC у Грузії.
