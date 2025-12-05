Олег Гончар

Чинний чемпіон UFC у легшій вазі Мераб Двалішвілі (21-4) та ексчемпіон Петро Ян (19-5) успішно пройшли зважування перед реваншем.

Обидва бійці вклалися в ліміт легшої ваги — до 61,2 кг.

Ваги під Двалішвілі показали вагу 61,2 кг і під Яном були ті ж цифри.

Реванш між грузином і росіянином стане головною подією UFC 323 у T-Mobile Arena, Лас-Вегас.

Двалішвілі перемагав Яна рішенням суддів в березні 2023-го року.

Нагадаємо, Двалішвілі хоче провести турнір UFC у Грузії.