Володимир Кириченко

Чемпіон UFC у бантамвейті грузин Мераб Двалішвілі (21-4) проведе поєдинок з росіянином Петром Яном.

Про це у прямому ефірі в Instagram повідомив президент UFC Дейна Вайт.

Бій пройде 6 грудня на UFC 323 у Лас-Вегасі.

Для Двалішвілі це буде четвертий бій у 2025-му. У ніч на 5 жовтня Мераб втретє захистив титул UFC, здолавши Корі Сендхагена.

У ко-мейн івенті пройде бій Алешандре Пантожі проти Джошуа Вана.

Також в андеркарді цього відбудеться бій між Генрі Сехудо та Пейтоном Талботтом.