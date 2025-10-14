Двалішвілі у грудні проведе бій проти колишнього чемпіона UFC із росії
Це буде їхній реванш
Двалішвілі та Ян / Фото - mmafighting.com
Чемпіон UFC у бантамвейті грузин Мераб Двалішвілі (21-4) проведе поєдинок з росіянином Петром Яном.
Про це у прямому ефірі в Instagram повідомив президент UFC Дейна Вайт.
Бій пройде 6 грудня на UFC 323 у Лас-Вегасі.
Для Двалішвілі це буде четвертий бій у 2025-му. У ніч на 5 жовтня Мераб втретє захистив титул UFC, здолавши Корі Сендхагена.
У ко-мейн івенті пройде бій Алешандре Пантожі проти Джошуа Вана.
Також в андеркарді цього відбудеться бій між Генрі Сехудо та Пейтоном Талботтом.
