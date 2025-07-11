Олег Гончар

Легенда ММА та ексчемпіон UFC у важкій вазі Джон Джонс (27-1, 10 КО) поділився на Twitter планами на липень.

За його словами, він відвідає Росію як гостьовий боєць на турнірі одного із промоушенів, вручить нагороду на престижній церемонії ESPYS та двічі побуває в Маямі.

У Маямі Джонс зустрінеться з репером Young LA та проведе переговори щодо розвитку Dirty Boxing Championship, співвласником якого він є.

«Тільки в інтернеті людина з 88 підписниками може назвати професійного атлета нерелевантним і серйозно це мати на увазі». Джон Джонс

Dirty Boxing Championship, створений разом із Майком Перрі, набирає популярності після успішного дебютного заходу в Маямі.

Нагадаємо, раніше Джонс оголосив про завершення кар’єри, щоб пропустити бій з молодим та голодним чемпіоном Томом Аспіналлом.

Пізніше Джонс оголосив про відновлення кар'єри заради одного турніру.