Пенсія виявилася нетривалою. Джонс заявив про відновлення кар’єри
Джон знайшов нову мотивацію
близько 2 годин тому
Фото: UFC
Колишній чемпіон UFC Джон Джонс у своєму Twitter відреагував на анонс президента США Дональда Трампа турніру UFC біля Білого дому:
Особисто для мене це можливість представляти Америку у Білому домі. Мені все одно, з ким битися цієї ночі. Нарешті я знайшов ту саму причину. Знайшов те, що мені було потрібно. Знайшов щось таке, що вартує дорожче, ніж гроші.
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