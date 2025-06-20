Чемпіон UFC Джон Джонс визнав, що не зацікавлений у поєдинку з Томом Аспіналлом. Слова американця наводить vringe.com:

Не хочу заявляти про завершення кар'єри. Адже бої у моїй крові. Але саме зараз бої мене не цікавлять. Я займався цим усе життя. Займався на топрівні. Коли свербіж повернеться. Якщо свербіж повернеться, тоді я зроблю це. Мені важливо, щоб це бажання було від щирого серця і на максимумі можливостей.

Аспіналл має продовжувати. Він має зробити круту кар'єру. Чи потрібний я йому? Думаю, що ні. Іноді ти отримуєш те, що пристрасно хотів усе життя. І виявляється, що це найгірше, що колись відбувалося з тобою.